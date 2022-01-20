Mağazada çıplak poz veren güzel model, görevlilere yakalandı
Amerikalı model Riley Reid, video oyunları satan bir mağazada çıplak poz verince başına iş açtı. Mağaza görevlilerine yakalanan güzel model, hakarete maruz kaldığını ve dükkandan kovulduğunu söyledi.
İnternette hayranlarına satmak için çektiği fotoğraflarda, Riley'in kalçasını açarak raflara baktığı görülüyor.
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30 yaşındaki Riley, fotoğrafı "Video oyunları satan mağazada bu fotoğrafı çektikten sonra dışarı atıldım" başlığı ile paylaştı.
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Fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Takipçileri bu şekilde poz vermenin yanlış bir şey olmadığını söyleyerek genç modele destek verdi.
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Riley, kısa süre önce de uçağın tuvaletinde pantolonunu aşağı indirerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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