Magazin gündemine bomba düştü: Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı sona erdi
İki yıldır aşk yaşayan ve artık nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından kötü haber...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel'in Maldivdeki "yalnız" pozlarının ardından sevgilisi Hakan Sabancı ile "ayrılacaklar", "bu iş bitti", "büyük aşk artık yok" iddiaları gündeme gelmişti.
Ancak ikili bu iddiaları yalanlayarak aşklarına devam ettiklerini ilan etmişti.
Fakat bu sefer kötü haber geldi ve Hande Erçel ile Hakan Sabancı her attıkları adımla magazin gündemini sarsan ilişkilerini noktaladı.
Hande Erçel'in Aşkı Hatırla dizisinde partneri Barış Arduç ile çektiği yakın sahnelerin ardından ikili arasında kıskançlık krizi çıktığı ve çiftin ayrılma kararı aldığı iddia edilse de, Sabancı ve Erçel sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ile iddiaları yalanlamıştı.
