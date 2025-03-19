Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiası: Acun Ilıcalı boşanıyor mu?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın boşanacağı iddia edildi. Ünlü çift, ayrılık iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmişti.
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Ünlü çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Ilıcalı, 14 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarına yanıt verdi.
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Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile bir pozunu paylaştı.
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