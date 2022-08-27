Magazin gündemini sallayan iddia: Ebru Gündeş evlendi mi?

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan ve son dönemlerde kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı öne sürülen şarkıcı Ebru Gündeş'ten, magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un sessiz sedasız evlendiği iddia edildi. Çiftin Dubai'ye yerleşme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.