''Mağdurken suçlu duruma düştüm''

'BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER' Sibel Demiralp olay günü yaşananları ise şöyle anlattı: "Yardım istediğim Ş.S., H.F. zengin olduğu için, kendi söylediklerini yaptırmak istedi. Beni ailemden birilerine zarar vermekle tehdit ediyordu. H.F.'nin tacizinden kurtulmak isterken Ş.S.'nin tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Bir ateşte yanmak zorundaydım, ailemi tercih ettim. Ne isteniyorsa yaptım. H.F.'yi eve çağırdım. Yanımda kız arkadaşım daha vardı. H.F., eve geldikten sonra bana yaklaştı. Ben de Ş.S.'yi çağırdım. Daha sonra olaylar kontrolden çıktı. Ş.S. ve arkadaşları eve gelince, H.F.'yi de beni de darbettiler. Bunu H.F. de ifadesinde söyledi. H.F.'den para istediler. Benim kontrolümde gelişmedi yaşananlar. H.F. benden de şikayetçi oldu. Çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığım iddiasından beraat ettim."