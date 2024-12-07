Mahsun Kırmızıgül'e annesinin cenazesinde büyük ayıp
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık (99), Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanların Kırmızıgül'le selfie çektirme çabaları pes dedirtti.
Kaynak: DHA
Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.
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Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.
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Annesinin cenaze namazı için camiye yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, selfie çekilmek isteyenler yüzünden zor anlar yaşadı.
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Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi.
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