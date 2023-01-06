Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün dev kadrolu “Prestij Meselesi” filminde rol aldı. Filmle ilgili “Ne güzel bi’ hatıra… 3 Şubat’ta sinemalarda…” paylaşımını yapan Samyeli’nin rolü merak konusu oldu. Sunuculuk ve spikerlik kariyerinin ardından şarkıcılık yapmaya başlayan Samyeli’nin filmde kendisini canlandırdığı öğrenildi.