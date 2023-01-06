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Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu

3 Şubat'ta vizyona girecek olan Prestij Meselesi filminde Defne Samyeli'nin gençliğini oynayacak kişi duyanları hayrete düşürdü.

Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu - Resim: 1

Mahsun Kırmızıgül'ün 90'lı yılları konu aldığı pek çok ünlü ismin gençlik yıllarını anlatacağı filmi Prestij Meselesi 3 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

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Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu - Resim: 2

Filmde pek çok ünlü isim yer alırken, Defne Samyeli'nin gençliğini oynayacak olan kişi deyim yerindeyse duyanları şoke etti. 

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Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu - Resim: 3

30 yılda hiç değişmeyen Defne Samyeli, kendi gençliğini oynadı. 50 yaşındaki Defne Samyeli "Prestij Meselesi" filminde 20'li yaşlarını canlandırdı.

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Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu - Resim: 4

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre;  Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün dev kadrolu “Prestij Meselesi” filminde rol aldı. Filmle ilgili “Ne güzel bi’ hatıra… 3 Şubat’ta sinemalarda…” paylaşımını yapan Samyeli’nin rolü merak konusu oldu. Sunuculuk ve spikerlik kariyerinin ardından şarkıcılık yapmaya başlayan Samyeli’nin filmde kendisini canlandırdığı öğrenildi.

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