Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Defne Samyeli'yi canlandıracak kişiyi duyanlar şoke oldu
3 Şubat'ta vizyona girecek olan Prestij Meselesi filminde Defne Samyeli'nin gençliğini oynayacak kişi duyanları hayrete düşürdü.
Mahsun Kırmızıgül'ün 90'lı yılları konu aldığı pek çok ünlü ismin gençlik yıllarını anlatacağı filmi Prestij Meselesi 3 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.
Filmde pek çok ünlü isim yer alırken, Defne Samyeli'nin gençliğini oynayacak olan kişi deyim yerindeyse duyanları şoke etti.
30 yılda hiç değişmeyen Defne Samyeli, kendi gençliğini oynadı. 50 yaşındaki Defne Samyeli "Prestij Meselesi" filminde 20'li yaşlarını canlandırdı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün dev kadrolu “Prestij Meselesi” filminde rol aldı. Filmle ilgili “Ne güzel bi’ hatıra… 3 Şubat’ta sinemalarda…” paylaşımını yapan Samyeli’nin rolü merak konusu oldu. Sunuculuk ve spikerlik kariyerinin ardından şarkıcılık yapmaya başlayan Samyeli’nin filmde kendisini canlandırdığı öğrenildi.