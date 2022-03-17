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  4. Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi!

Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi!

Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren 49 yaşındaki Hande Yener, objektiflere makyajsız olarak yakalandı.

Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi! - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda yaka parmağını kıran ardından da bacağına çay dökülen Hande Yener, önceki gün Etiler'deydi.

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Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi! - Resim: 2

Bir güzellik merkezinden çıktıktan sonra gazetecileri fark eden Yener, hızla aracına binmeye çalıştı.

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Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi! - Resim: 3

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi.

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Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi! - Resim: 4

Yener, "Hayatta konuşmam sizinle. Bugün konuşturamazsınız beni" diyerek aracına bindi.

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