Makyajsız görüntülenen Hande Yener panikledi!
Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren 49 yaşındaki Hande Yener, objektiflere makyajsız olarak yakalandı.
Geçtiğimiz haftalarda yaka parmağını kıran ardından da bacağına çay dökülen Hande Yener, önceki gün Etiler'deydi.
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Bir güzellik merkezinden çıktıktan sonra gazetecileri fark eden Yener, hızla aracına binmeye çalıştı.
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Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi.
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Yener, "Hayatta konuşmam sizinle. Bugün konuşturamazsınız beni" diyerek aracına bindi.
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