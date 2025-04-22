Makyajsız güzelliğiyle olay olan Afra Saraçoğlu imajını baştan aşağı değiştirdi
Ekranların 101'inci bölümüyle final yapan sevilen yapımlarından Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük başarı yakalayan geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle gündem olan Afra Saraçoğlu bu sefer de yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu son olarak reklam yüzü olduğu giyim markasından kazancıyla dikkat çekmişti.
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Attığı her adım adeta olay olan Afra Saraçoğlu'nun yaptığı reklam anlaşmasıyla 35 milyon TL kazandığı öne sürülmüş, ayrıca bu parayla da gayrimenkul yatırımı yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti.
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Afra Saraçoğlu'nun makyajsız haline sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Afra Saraçoğlu, imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
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