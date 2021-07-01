Makyajsız yakalanan Göksel'in paniği kamerada - Ünlülerin makyajsız halleri
Ünlü şarkıcı Göksel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekanda arkadaşıyla yemek yiyen şarkıcı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsız oldu.
Ünlüler dünyasında makyajsız yakalanan isimlerin sonuncusu Göksel oldu.
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Nişantaşı'nda makyajsız olarak görüntülenen Göksel flaşların patladığını görünce çareyi restoranın arka tarafına geçmekte buldu.
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Tatil öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Durmaz, bir gözlük mağazasında iki adet gözlük aldı.
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Ünlü fenomen, iki gözlük için 20 bin TL ödediği öğrenildi. Bu arada Kerimcan Durmaz'ın gözlük deneme sırasında makyajsız hali objektiflere yansıdı.
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