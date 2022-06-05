Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum
Son günlerde iddialı paylaşımlara imza atan Tuğba Ekinci'nin yayınladığı yeni klibe Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, son olarak yeni şarkısının klipiyle gündeme geldi. ‘
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Bende Maske Yok’ isimli single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkan Tuğba Ekinci, cesur klipiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Klip için cesur kostüm tercih eden Tuğba Ekinci, düzgün vücut hatlarıyla dikkat çekti. Tuğba Ekinci’nin Instagram sayfasından paylaştığı klip sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
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Bir dönem ekrana gelen Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil’in hostesliğini yapan Tuğba Ekinci’ye Mehmet Ali Erbil’den yorum gecikmedi.
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