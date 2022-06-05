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  4. Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum

Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum

Son günlerde iddialı paylaşımlara imza atan Tuğba Ekinci'nin yayınladığı yeni klibe Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.

Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum - Resim: 1

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, son olarak yeni şarkısının klipiyle gündeme geldi. ‘

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Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum - Resim: 2

Bende Maske Yok’ isimli single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkan Tuğba Ekinci, cesur klipiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum - Resim: 3

Klip için cesur kostüm tercih eden Tuğba Ekinci, düzgün vücut hatlarıyla dikkat çekti. Tuğba Ekinci’nin Instagram sayfasından paylaştığı klip sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

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Mali yine boş geçmedi: Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin cesur klibine olay yorum - Resim: 4

Bir dönem ekrana gelen Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil’in hostesliğini yapan Tuğba Ekinci’ye Mehmet Ali Erbil’den yorum gecikmedi.

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