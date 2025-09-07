Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı
Son dönemin popüler müzik grubu Manifest'in İstanbul Küçükçiftlik Park'taki 18 yaş sınırı konulan konserinde grubun cesur kıyafetleri ve cesur şovları olay oldu.
2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.
Deluxe Day adlı ve 18 yaş sınırı konulan konserde Manifest grubunun üyelerinin sahne şovları geceye damgasını vurdu.
Birbirinden güzel genç kızlardan oluşan Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konseri için tercih ettiği cesur kostümler de dikkat çekti.
Manifest kızlarının sosyal medya hesaplarından 18 yaş sınırlı cesur konsere dair görüntüler de yayınlandı.
