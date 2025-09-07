  1. Anasayfa
  4. Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest'in İstanbul Küçükçiftlik Park'taki 18 yaş sınırı konulan konserinde grubun cesur kıyafetleri ve cesur şovları olay oldu.

Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı - Resim: 1

2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.

Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı - Resim: 2

Deluxe Day adlı ve 18 yaş sınırı konulan konserde Manifest grubunun üyelerinin sahne şovları geceye damgasını vurdu.

Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı - Resim: 3

Birbirinden güzel genç kızlardan oluşan Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konseri için tercih ettiği cesur kostümler de dikkat çekti.

Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı - Resim: 4

Manifest kızlarının sosyal medya hesaplarından 18 yaş sınırlı cesur konsere dair görüntüler de yayınlandı. 

