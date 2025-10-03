Manifest grubunun dönüşü olay oldu
Sahne şovları nedeniyle haklarında "teşhircilik"ten soruşturma başlatılan ve Türkiye turnelerini iptal eden Manifest grubu Winx Club ile ortaklaşa hazırladıkları Rüya adlı yeni şarkılarının kliplerini yayınladı.
Manifest grubu geçtiğimiz ay İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne almış ve +18 konseptli konserdeki görüntüler nedeniyle haklarında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.Savcılıkta ifade veren Manifest üyeleri ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olayla ilgili görüntülere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilmişti Manifest grubu da Türkiye turnelerini iptal etmişti. Bu iptal haberinin ardından ise Manifest grubunun Rüya adlı yeni şarkıları için Winx Club ile işbirliği yapacağını duyurulmuştu.
Manifest'in Winx Club ile ortak hazırladığı Rüya adlı şarkısının klibi sonunda yayınlandı.
"Rüya” klibi, fantastik atmosferi ve dikkat çekici görselliğiyle öne çıktı. Kostüm seçiminden sahne tasarımına kadar her unsur, Winx Club konseptiyle uyumlu şekilde planlandı.