Manifest grubunun güzel ismine çirkin taciz

Manifest'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı ve Manifest grubu üyeleri hakkında ''hayasızca hareketler'' ve ''teşhircilik'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.