Manifest grubunun güzel ismine çirkin taciz
Tüm Manifest grubu üyeleri ''hayasızca hareketler'' ve ''teşhircilik'' suçlarından 1'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırken grubun güzel isimlerinden Esin Bahat'a sosyal medya üzerinden başlatılan linç kampanyası ve tacizler sonrasında Manifest grubu suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest’e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Grup üyeleri, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.
Manifest'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı ve Manifest grubu üyeleri hakkında ''hayasızca hareketler'' ve ''teşhircilik'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Manifest grubu bu sefer de farklı bir hukuksal konuyla gündemde.
Manifest kızları, grup üyeleri Esin Bahat'ın dış görünümü hakkında sistematik olarak yapılan aşağılayıcı paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.