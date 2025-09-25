Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile ünlü fenomen Gizem Kaya evlendi
Manifest grubunun kurucusu, şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, sosyal medya fenomeni sevgilisi Gizem Kaya ile dünya evine girdi.
Hypers Medya'nın sahibi, Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış bir süredir aşk yaşadığı ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi olan Tolga Akış, Manifest grubunun olduğu gibi Zeynep Bastık'ın da kariyerindeki yükselişinde büyük pay sahibiydi.
Geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubunun mimarı olan Tolga Akış ikinci evliliğini Zeynep Bastık'tan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi.
Tolga Akış ile Gizem Kaya çiftinin düğünden ise sosyal medyaya bu kareler yansıdı...
