Maoro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı
Geçen sene geçirdiği sakatlıktan çok eski eşi Wanda Nara ile olan olaylı boşanma süreciyle ve nişanlandığı yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı aşk tatilleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi China Suarez ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon başında sakatlanarak sezonu kapatan ve bu süreçte eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle spor gündeminden magazin gündemine transfer olan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü model China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Bir anda spor gündeminden uzaklaşarak magazin gündeminin bir numaralı kahramanı haline gelen Mauro Icardi, sakatlığı süresince yeni sevgilisi China Suarez ile çıktığı aşk tatilleriyle adından söz ettirmişti.
Genç sevgililer evlilik yolunda ilk adımını atıp nişanlandıklarını bile duyurmuştu.
Galatasaray’ın son 3 sezonda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan golcü futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
