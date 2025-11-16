Maoro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı

Geçtiğimiz sezon başında sakatlanarak sezonu kapatan ve bu süreçte eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle spor gündeminden magazin gündemine transfer olan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü model China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.