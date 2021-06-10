Maraşlı dizisinden Camdaki Kız'a dev transfer

Alina Boz ve Burak Deniz gibi genç yetenekleri bir araya getire, hem oyuncu hem de konusu ile sosyal medyada büyük ses getiren dizi Maraşlı'nın suyu artık ısındı, ATV dizi için final kararını verdi. Dizi 5 bölüm sonra 26. bölümü ile ekran macerasını noktalayacak.