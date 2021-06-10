Maraşlı dizisinden Camdaki Kız'a dev transfer
Maraşlı dizisi final yapmaya hazırlanırken dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz'in Camdaki Kız dizisine katılacağı iddia edildi.
Ard arda yaşanan yaprak dökümüne ATV de katıldı. Dizinin reyting makinesi olarak gösterilen ve ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Maraşlı, 26. bölümü ile final yapıyor. Dizinin başrolü olan Maraşlı'ya hayat veren Burak Deniz ise Camdaki Kız'ın kilit ismi olacak.
Alina Boz ve Burak Deniz gibi genç yetenekleri bir araya getire, hem oyuncu hem de konusu ile sosyal medyada büyük ses getiren dizi Maraşlı'nın suyu artık ısındı, ATV dizi için final kararını verdi. Dizi 5 bölüm sonra 26. bölümü ile ekran macerasını noktalayacak.
Bir süredir sezon finali mi yoksa final mi yapacağı kararsız olan dizinin kaderini reytingler belirledi. Son haftalarda giderek düşen reytingi ile kanalın kafasını karıştıran diziyi Alina Boz (Mahur) ve Burak Deniz'in (Maraşlı) yakınlaşması bile kurtaramadı.
21. bölümü ile ekrana veda etmeye hazırlanan dizinin final tarihi de belli. Pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisi 12 Temmuz'da sona erecek.