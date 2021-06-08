Maraşlı’da bu itiraf diziye damgasını vuracak

Mehmet İnce olduğunu Nevzat'a itiraf eden Maraşlı dosyayı Nevzat'tan almak istese de başarılı olamadı. Maraşlı'nın bilmediği kimliğiyle yüzleşen Nevzat, dosyayı Maraşlı'ya vermedi. Hurdacı ve Savaş'ın da peşine düştüğü gizli dosyayı, çıkan çatışmanın ardından Nevzat, Savcı Tolga'ya iletmek üzere yola çıktı.