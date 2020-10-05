Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi herkesi şaşırttı!
Maria ile Mustafa dizisi büyük bir merakla beklenirken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi…
Maria ile Mustafa dizisi büyük bir merakla beklenirken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi…