Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi rekor fiyata satıldı

Sinema literatürüne 'Aptal sarışın' kelimesini kazandıran Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe, ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyan ünlü isimlerden biri. Öyle ki Monroe'nun en unutulmaz filmlerinden birinde giydiği kıyafet, Los Angeles'taki açık artırmada 280 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) satıldı.