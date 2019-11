Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi rekor fiyata satıldı

Elbise etkinlikte 250 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 420 bin TL) satıldı. Satışa sunulan diğer kıyafetlerse yıldızın Dönüşü Olmayan Nehir (River Of No Return) filminde giydiği ve 175 bin dolara (yaklaşık 1 milyon TL) alıcı bulan sarı elbiseyle Bazıları Sıcak Sever (Some Like it Hot) filminin basın konferansında giydiği düşünülen siyah ipek kokteyl elbisesi oldu.