Marimar ve Rosalinda'nın yıldızı güzelliğiyle dikkat çekiyor
90'lı yıllarda ülkemizde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Marimar ve Rosalinda dizilerinin yıldızı Thalia, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız isim adeta yıllara meydan okuyor...
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MARİMAR VE ROSALİNDA'NIN YILDIZI ZAMANA MEYDAK OKUYOR
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Bir döneme damga vuran, genç yaşlı herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.
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Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia, ilerleyen yaşına rağmen gecen yıllara meydan okuyor.
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