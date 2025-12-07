  1. Anasayfa
  4. MasterChef 2025 büyük finalinde şampiyon belli oldu

MasterChef Türkiye 2025 dün akşam yayınlanan final bölümüyle sona erdi. Özkan ve Sezer'in finale kaldığı yarışmada mücadelenin galibi Sezer Dirican oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025'te final heyecanı yaşandı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu.

Canlı yayında karşı karşıya gelen Özkan ve Sezer, ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı.

Özkan’ın Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adı:

Başlangıç: Egeden

Ana yemek: Antika

Tatlı: Sahlep-i Sütlaç

Sezer’in Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adları ise şöyle:

Başlangıç: Çiğ mi Köfte

Ana yemek: Büyük İskender

Tatlı: Nuh’un Tartini

İlk turda Özkan da Sezer de şeflerden toplamda 21’er puan aldı.

İKİNCİ TURDA ULUSLARARASI MUTFAK
Özkan ve Sezer, ikinci turda uluslararası mutfak üzerine hünerlerini sergiledi. 

 Verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayan yarışmacıların menüleri ise şöyleydi:

 Özkan

 Deniz ve Toprak

İnci

Tatlım

Sezer

 Poseidon’un İlk Lokması

İlk Bakışta Osso Buco

Zarafetin Tonları 

İkinci turun sonunda Özkan toplamda 43, Sezer ise 41 puana ulaştı.

