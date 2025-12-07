MasterChef 2025 büyük finalinde şampiyon belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu.