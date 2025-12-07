MasterChef 2025 büyük finalinde şampiyon belli oldu
MasterChef Türkiye 2025 dün akşam yayınlanan final bölümüyle sona erdi. Özkan ve Sezer'in finale kaldığı yarışmada mücadelenin galibi Sezer Dirican oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025'te final heyecanı yaşandı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu.
Canlı yayında karşı karşıya gelen Özkan ve Sezer, ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı.
Özkan’ın Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adı:
Başlangıç: Egeden
Ana yemek: Antika
Tatlı: Sahlep-i Sütlaç
Sezer’in Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adları ise şöyle:
Başlangıç: Çiğ mi Köfte
Ana yemek: Büyük İskender
Tatlı: Nuh’un Tartini
İlk turda Özkan da Sezer de şeflerden toplamda 21’er puan aldı.
İKİNCİ TURDA ULUSLARARASI MUTFAK
Özkan ve Sezer, ikinci turda uluslararası mutfak üzerine hünerlerini sergiledi.
Verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayan yarışmacıların menüleri ise şöyleydi:
Özkan
Deniz ve Toprak
İnci
Tatlım
Sezer
Poseidon’un İlk Lokması
İlk Bakışta Osso Buco
Zarafetin Tonları
İkinci turun sonunda Özkan toplamda 43, Sezer ise 41 puana ulaştı.