MasterChef AllStar'ın ilk yarışmacısı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye bu sezon ekranlara "MasterChef AllStar olarak" gelecek. Jüri üyelerinin değişeceği, Mehmet Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'un getireleceği iddia edilmişti. Aynı şekilde Somer Şef'in de ayrılacağı söylentiler arasında. Ancak iki isim hakkında da henüz net bir bilgi yok.



