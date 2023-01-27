MasterChef AllStar'ın ilk yarışmacısı belli oldu
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda en iyiler yarışacak. MasterChef AllStar'da yarışacak ilk isim belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye bu sezon ekranlara "MasterChef AllStar olarak" gelecek. Jüri üyelerinin değişeceği, Mehmet Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'un getireleceği iddia edilmişti. Aynı şekilde Somer Şef'in de ayrılacağı söylentiler arasında. Ancak iki isim hakkında da henüz net bir bilgi yok.
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MasterChef AllStar'ın kadrosunda ilk şampiyon Uğur Kardaş'ın olması bekleniyor.
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Aynı şekilde "düşman kardeşi" olarak anılan ve 2018 senesinde yarışmayı ikinci tamamlayan Kerem'in de AllStar kadrosuna katılması bekleniyor.
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MasterChef 2019'da Cemre Uyanık birinci olmuş ve MasterChef'in tek kadın şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etmişti. Onun da yarışmaya henüz katılıp katılmayacağı belirsiz.
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