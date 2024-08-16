MasterChef Batuhan'dan olay olacak ''kurgu'' açıklaması

Batuhan açıklamalarına "Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor. Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun. Ama tabii mümkün değil, 50 tane kamera var orada." diye devam etti.