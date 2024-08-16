MasterChef Batuhan'dan olay olacak ''kurgu'' açıklaması
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Batuhan Bayır "MasterChef kurgu" iddiaları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasının kurgu olup olmadığına dair iddialar için MasterChef Türkiye yarışmacılarından Batuhan Bayır'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
İlk olarak 2019 yılında yarışarak yarışmayı 5.'likle tamamlayan ve daha sonra da All Star sezonunda yarışan Bayır, YouTube'da yayımlanan Peak Mag kanalına konuk oldu.
Birçok kişinin merak ettiği MasterChef kurgu mu? sorusuna açıklık getiren Batuhan Bayır, "Hayır tabii değil. Zaten oraya 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde çekiyorlar." dedi.
Batuhan açıklamalarına "Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor. Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun. Ama tabii mümkün değil, 50 tane kamera var orada." diye devam etti.