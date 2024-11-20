MasterChef Beyza Huri Aydın'ın yüzünün son hali herkesi şaşırttı
MasterChef Türkiye'de börek tepsisini çevirmek isterken kızgın yağ yüzüne sıçrayan ve hastanelik olan Beyza Huri Aydın tedavisinin ardından yarışmaya geri dönmüştü. Ancak yüzündeki bandajını çıkartan Beyza'nın son hali MasterChef izleyicisi arasında yeni bir tartışma başlattı.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın'ın yarışmanın Uşak'taki dış çekimlerinde börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ dökülmesi sonucu hastanelik olmuştu.
1 / 4
Günlerce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Beyza Huri Aydın yüzünde bandajla yarışmaya geri dönerek herkesi sevindirmişti.
2 / 4
Beyza, son bölümde yüzündeki sargıları çıkarmasıyla gündem oldu. Sargılarını çıkartan Beyza'nın yüzünde hiçbir iz bulunmaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
3 / 4
Yanan bölgelerdeki sargılarını çıkaran Beyza'nın tamamen iyileştiği görülürken o anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Yorumlar arasında "ne yani kurgu muydu" diyenler bile oldu.
4 / 4