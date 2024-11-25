MasterChef Beyza'dan günler sonra gelen itiraf: ''Şiddete uğradım''
MasterChef Türkiye'de börek tepsisini çevirmek isterken kızgın yağ yüzüne sıçrayan ve hastanelik olup bir süre yarışmadan uzak kalan Beyza Huri Aydın'ın dönüşü olaylı oldu. Güzel yarışmacı MasterChef ekranlarında uğradığı şiddeti anlattı ve "yüzüm yanınca bu yüzden üzülmedim" dedi.
Masterchef'in bu sezon en iddialı ve konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın'ın yarışmanın Uşak'taki dış çekimlerinde börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ dökülmesi sonucu hastanelik olmuştu.
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Günlerce Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Beyza Huri Aydın yüzünde bandajla yarışmaya geri dönerek herkesi sevindirmişti.
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MasterChef Türkiye yarışmasının sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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MasterChef'te Kadına Şiddet konusu konuşulurken Beyza Huri Aydın'ın yaptığı "şiddete uğradım" itirafıyla stüdyo bir anda buz kesti.
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