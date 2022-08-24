Masterchef Burcu yeni imajıyla tam not aldı! Bambaşka biri oldu
Masterchef Türkiye'de geçen sezon yarışan Burcu Önal, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kestirip griye boyatan Önal, değişimiyle şaşırttı.
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tamamlandı. Programa konuk olan eski yarışmacılar ise izleyiciye sürpriz oldu.
ESKİ YARIŞMACILAR PROGRAMA KONUK OLDU
Ayrıca yeni bölümde geçtiğimiz sezonun yarışmacıları stüdyoya gelerek yeni yarışmacıları motive etmek için önlüklerini giydirdi. Eski yarışmacılar arasında 2021'in en dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan isimlerden biri olan Burcu Önal da vardı.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Siyah uzun saçlarıyla tanıdığımız Önal'ın değişimi ise programa damga vurdu. Saçlarını kestirip griye boyatan eski yarışmacı tarzıyla gündem olmayı başardı. Önal'ın yeni imajı hayranlarından tam not aldı.
İşte Burcu Önal'ın son hali:
BURCU ÖNAL KİMDİR?
MasterChef Burcu Önal,İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evli.