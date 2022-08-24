Masterchef Burcu yeni imajıyla tam not aldı! Bambaşka biri oldu

ESKİ YARIŞMACILAR PROGRAMA KONUK OLDU

Ayrıca yeni bölümde geçtiğimiz sezonun yarışmacıları stüdyoya gelerek yeni yarışmacıları motive etmek için önlüklerini giydirdi. Eski yarışmacılar arasında 2021'in en dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan isimlerden biri olan Burcu Önal da vardı.