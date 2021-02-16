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  3. 16 Şubat 2021 14:30

MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı

MasterChef Türkiye'de yemekleri kadar davranışları ile de adından söz ettiren Ebru Has'ın Sevgililer Günü paylaşımındaki yeni imajı dikkat çekti. Yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu bile Ebru'nun fotoğrafına takılmadan duramadı ve "Güzelmiş bu kim?" yazdı.

MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı

MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı.

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MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı

Ancak finali gören dört isim arasında yer alamadı.

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MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı

Sakin tavrı ve çok az gülümsemesi ile dikkat çeken Ebru Has, Serhat Doğramacı'nın şampiyonluk ipini göğüslediği yarışma sonrası sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

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MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı

Ebru Has, 111 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor.

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