MasterChef Ebru'yu gören tanıyamadı
MasterChef Türkiye'de yemekleri kadar davranışları ile de adından söz ettiren Ebru Has'ın Sevgililer Günü paylaşımındaki yeni imajı dikkat çekti. Yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu bile Ebru'nun fotoğrafına takılmadan duramadı ve "Güzelmiş bu kim?" yazdı.
MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı.
Sakin tavrı ve çok az gülümsemesi ile dikkat çeken Ebru Has, Serhat Doğramacı'nın şampiyonluk ipini göğüslediği yarışma sonrası sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.