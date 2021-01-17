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  3. 17 Ocak 2021 22:09

MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Emir Elidemir, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu. Emir Elidemir verdiği pozlarla gündemde...

MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu

Magnet Quarterly dergisine kapak olan Emir Elidemir'in verdiği pozlara beğeni yağdı.

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MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu

Elidemir samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ünlü yarışmacı "Şef olmasaydım profesyonel sporcu olmak isterdim. Ortaokul-lise yıllarımda lisanslı basketbolcuydum. Hayatta keşke dediğim tek şey basketbolu erken bırakmış olmamdır" dedi.

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MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu

Elidemir kendisine yarışmadan sonra proje yağdığını söyleyerek "Bu sıralar beni en çok MasterChef yarışmasından sonra bana sunulan projeleri değerlendirmek heyecanlandırıyor" dedi.

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MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu

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