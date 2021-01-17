MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu
MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Emir Elidemir, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu. Emir Elidemir verdiği pozlarla gündemde...
Elidemir samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ünlü yarışmacı "Şef olmasaydım profesyonel sporcu olmak isterdim. Ortaokul-lise yıllarımda lisanslı basketbolcuydum. Hayatta keşke dediğim tek şey basketbolu erken bırakmış olmamdır" dedi.
Elidemir kendisine yarışmadan sonra proje yağdığını söyleyerek "Bu sıralar beni en çok MasterChef yarışmasından sonra bana sunulan projeleri değerlendirmek heyecanlandırıyor" dedi.