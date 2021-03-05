MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi günden oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Gülşah Suna'nın inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.
Tv8 ekranlarında yayımlanan lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin yıldızlarından Gülşah'ı görenler tanıyamadı.
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Sempatik haliyle dikkat çeken ismi Gülşah'ın son hali ise gündem oldu.
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MasterChef'in yıldızı Zeynep'in değişimi takipçilerini şaşırttı. MasterChef yıldızının yeni hali büyük beğeni topladı.
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