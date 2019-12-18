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  3. 18 Aralık 2019 15:01

Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...

MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Mertcan'ın villasını aylar önce satışa çıkarttığı öğrenildi.

Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...

MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. MasterChef Güzide evini aylar önce satışa çıkartmış...

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Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

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Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...

Güzide son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.

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Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...

Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi.

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