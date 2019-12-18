Masterchef Güzide olay olan evini satıyor ! İşte fiyatı...
MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Mertcan'ın villasını aylar önce satışa çıkarttığı öğrenildi.
MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. MasterChef Güzide evini aylar önce satışa çıkartmış...
Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu iddia edilmişti.
Güzide son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.