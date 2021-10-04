MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber
TV('de yayınlanan ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'dan kötü bir haber geldi.
MasterChef yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı aldı. Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.
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Hürriyet'in haberine göre; seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
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2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış.
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Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.
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