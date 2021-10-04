  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber

TV('de yayınlanan ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'dan kötü bir haber geldi.

MasterChef yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı aldı. Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.

1 / 9

Hürriyet'in haberine göre; seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

2 / 9

2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış.

3 / 9

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.

4 / 9