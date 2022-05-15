MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadan ayrıldı mı? İddialara noktayı koydu

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü. Hatta Mehmet şefin koltuğuna aday isimler de sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Acun Medya Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Bırak ve Arda Türkmen ile görüştü. Arda Türkmen ile anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.