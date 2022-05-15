MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadan ayrıldı mı? İddialara noktayı koydu
MasterChef programında jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmadan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı.
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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü. Hatta Mehmet şefin koltuğuna aday isimler de sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Acun Medya Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Bırak ve Arda Türkmen ile görüştü. Arda Türkmen ile anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.
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Söylentilerle ilgili sessizliğini koruyan Mehmet Yalçınkaya, bir takipçisine verdiği cevaplara iddialara son noktayı koydu.
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48 yaşındaki Mehmet Şef bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna; "Devam" yanıtını verdi.
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