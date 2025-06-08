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  4. MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı

MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. Özdemir'in cezaevinden çıktıktan sonra paylaştığı video olay oldu.

MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı - Resim: 1

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. 

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MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı - Resim: 2

Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.

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MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı - Resim: 3

Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu.

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MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı - Resim: 4

Tahliye olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Murat, 'Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin' ifadelerini kullandı.

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