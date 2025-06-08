MasterChef Murat geri döndü! Erdoğan'a teşekkür ettiği video olay yarattı
MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. Özdemir'in cezaevinden çıktıktan sonra paylaştığı video olay oldu.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti.
1 / 6
Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.
2 / 6
Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu.
3 / 6
Tahliye olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Murat, 'Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin' ifadelerini kullandı.
4 / 6