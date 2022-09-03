Masterchef Rıfat Yurttaş değişimiyle olay oldu
Masterchef Türkiye'nin eski sezonun renkli yarışmacılarından biri olan Rıfat Yurttaş değişimiyle gündeme geldi.
MasterChef Türkiye'nin 2019 yılındaki yarışmacısı Rıfat Yurttaş son haliyle adından söz ettirdi. Yarışmadaki renkli tavırlarıyla dikkat çeken Rıfat Yurttaş'ın yenilediği imajı dikkat çekti.
İŞTE MASTERCHEF RIFAT'IN SON HALİ
TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
MasterChef Türkiye'ye katılan eski yarışmacıları ise hala konuşulmaya devam ediyor. 2020 sezonuna katılan ve marjinal tavırlarıyla dikkat çeken Rıfat Yurttaş ise bunların en başında geliyor.
Programdan elendikten uzun bir süre sonra ortaya çıkan Rıfat Yurttaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
135 takipçili Instagram hesabından yemek tarifleri paylaşan fenomen yarışmacı yenilediği imajı ve son haliyle beğeni topladı.