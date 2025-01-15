MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu
MasterChef Türkiye'de 2024 yılının şampiyonu Onur Üresin'in herkesin merak ettiği büyük ödülü belli oldu.
MasterChef finalinde normal şartlarda kazananın ödülü canlı yayında açıklanıyordu. Ancak bu sefer beklenen olmadı ve büyük ödül açıklanmadı. Herkes büyük ödülün ne olduğu merak etmeye başladı.
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Geçtiğimiz senelerde MasterChef şampiyonlarına lüks bir araba hediye edilmişti. Bu sene ise Onur Üresin'e iddialara göre yaklaşık 1 milyon lira ödül verildi.
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31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.
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İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.
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