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  4. MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu

MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu

MasterChef Türkiye'de 2024 yılının şampiyonu Onur Üresin'in herkesin merak ettiği büyük ödülü belli oldu.

MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu - Resim: 1

MasterChef finalinde normal şartlarda kazananın ödülü canlı yayında açıklanıyordu. Ancak bu sefer beklenen olmadı ve büyük ödül açıklanmadı. Herkes büyük ödülün ne olduğu merak etmeye başladı.

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MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz senelerde MasterChef şampiyonlarına lüks bir araba hediye edilmişti. Bu sene ise Onur Üresin'e iddialara göre yaklaşık 1 milyon lira ödül verildi.

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MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu - Resim: 3

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

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MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'in kazandığı büyük ödül belli oldu - Resim: 4

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

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