MasterChef Türkiye 2021'de şefleri sevindiren format değişikliği
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'de format değişikliğine gidildi.
Finalde Yiğit Poyraz'ı geride bırakan İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu 'Survivor 2021' yarışmasının ardından yine Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021', tv8'de izleyicisiyle buluşuyor.
"MASTERCHEF'İN KIRILMA NOKTASI"
'MasterChef Türkiye 2021', ikinci tur elemeleriyle devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format böyle duyuruldu.
Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
Somer Sivrioğlu, "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi.