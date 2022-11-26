Masterchef Türkiye yarışmacısı yaşadığı dehşeti anlattı

Tanar, korku dolu anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle anlattı:

"Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım. Üsküdar yönünde ben orta şeritte 60 km hızla giderken kırmızı büyük bir kamyon neredeyse arka tamponuma değecek mesafede bana sürekli selektör yaptı üstelik sağ ve sol şerit boş iken yaptı... Bense o sırada navigasyonu açmıştım ve frene bastım, hız kesmeyen kamyon kornasına bastı ve hızla sağ şeridime geçip benim üzerime kırdı, bir süre o şekilde beni sol şerite at atmaya çalıştı. Benim direksiyon hakimiyetimi kaybedip ölmemi istedi, bense hem sağımdaki kamyona çarpmamak için büyük bir gayret gösterdim hem de aynadan sol şeridimdeki araçlara çarpmamak için büyük bir gayret sarfettim. Bunun tek bir açıklaması var: kasten adam öldürmeye sebebiyet vermek.