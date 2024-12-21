MasterChef Türkiye'de beşinci ceketin sahibi belli oldu
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde beşinci ceketin sahibi belli oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
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Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu. Daha sonra Kerem, Semih ve Erim ceket giyen diğer yarışmacılar oldu. Peki 20 Aralık akşamı MasterChef'te beşinci ceketi kim kazandı?
Yarışmacılardan ilk etapta eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'ın tarifini yapmaları istendi.
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İlk etapta en yüksek puanı alan isim Onur oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılar bottarga ve çekirdek ile yaratıcı yemekler yaptı.
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Yarışmacılardan Onur'un gözyaşlarını tutamadığı anlar gündem oldu.
"Sinir boşalması yaşıyorum şu an" diye Onur'u Semih teselli etti.
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