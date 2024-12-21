MasterChef Türkiye'de beşinci ceketin sahibi belli oldu

Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu. Daha sonra Kerem, Semih ve Erim ceket giyen diğer yarışmacılar oldu. Peki 20 Aralık akşamı MasterChef'te beşinci ceketi kim kazandı?

Yarışmacılardan ilk etapta eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'ın tarifini yapmaları istendi.