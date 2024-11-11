MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor''
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yeterli puanı toplayamayan bir yarışmacı, programa veda etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde bir yarışmacı daha programa veda etti. 14. haftada eleme potasına dahil olan Eda, Nigar, Kaan ve Semih, iki turdan oluşan eleme gecesinde mücadele etti.
Yarışmacılardan ilk etapta 'kuru domates' ile yaratıcılık yapmaları istendi. Tabağında kasnak unutan Nigar, ilk turu 0 puanla tamamladı.
Yarışmacıların ilk turda oylarını almalarının ardından ikinci tura geçildi. İkinci turda 10 Kasım'a özel üç şefin birlikte hazırladığı sonsuzluk tabağı yapıldı.
Gecenin sonunda en düşük puanın sahibi olan Nigar, yarışmaya veda etti.
Mehmet Şef, "Biraz burayı istemediğini, asılmadığını düşünüyorum" dedi.
Somer Şef ise "Yolun buraya kadarmış, hayat herkese istediğini verir. Sen bu işin burada bitmesini istedin ve burada bitti. Geri kalan hayatında yolun açık olsun. Umarım pişman olmazsın" ifadelerini kullandı.
Nigar şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan bir şey öğrenebiliyormuş. Gerçekten burada psikolojiyi yöneten kalıyor. Çok zor bir şey."