MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Şef'i kızdırdı: ''Önce saygı!''
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile eleme adayı yarışmacı arasındaki diyalog damgasını vurdu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yaşanan gerginlik programa damgasını vurdu.
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Programın jürisi arasında yer alan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, eleme adayının davranışlarından rahatsız olunca olanlar oldu.
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Hazırladığı tabakta etin tabak dışında olmasını eleştiren Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının tavırları karşısında kendisini tutamadı.
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İşte Mehmet Yalçınkaya ile eleme adayı arasındaki o diyaloglar
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