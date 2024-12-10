MasterChef Türkiye'de gergin gece: Beyza ile Eda tartıştı
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümüne yarışmacılardan Eda ile Beyza'nın tartışması damgasını vurdu.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye 2024’ün son bölümüne Eda ve Beyza arasındaki tartışma damga vurdu. Takım kaptanlığı mücadelesinin yaşandığı bölümde, yarışmacıların arasındaki gerginlik dikkat çekti.
Yarışmanın başında Somer Şef, Eda ve Beyza’nın birbirlerine neden soğuk davrandığını ve sarılmadığını sordu. Beyza, “Eda bana sarılmadı aslında, çünkü ben elimi uzattım. Şirin’i karşı takım kaptanı seçtikten sonra Eda benimle konuşmayı kesti. Açıkçası ne olduğunu tam bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Eda ise bu duruma farklı bir açıklama getirdi:
“Ben de benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyordum. O kalkmadı, el çaktı, ben de o şekilde karşılık verdim. Saklanacak bir durum değil, biz zaten konuşmuyoruz. Şirin de anlayamadı, hatta kızlar da anlayamadı.”
Beyza, Eda’nın sözlerine itiraz ederek, “Tamamen tersi, gerçekten ben Eda’ya bir şey yapmadım. Neden soğuk davranıyor, ben de anlamadım” diyerek kendini savundu.