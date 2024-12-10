MasterChef Türkiye'de gergin gece: Beyza ile Eda tartıştı

Eda ise bu duruma farklı bir açıklama getirdi:

“Ben de benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyordum. O kalkmadı, el çaktı, ben de o şekilde karşılık verdim. Saklanacak bir durum değil, biz zaten konuşmuyoruz. Şirin de anlayamadı, hatta kızlar da anlayamadı.”