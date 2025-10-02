MasterChef Türkiye'de gerilim... Ayten, Mert'in adını verdi ortalık karıştı
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Ayten'in eleme adayı olarak Mert'in adını söylemesi stüdyoyu da karıştırdı sosyal medyayı da...
MasterChef Türkiye’de sular durulmuyor. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme adaylarının belirlendiği gecede Ayten’in kararı stüdyoyu karıştırdı.
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayten’in eleme adayı olarak Mert’in ismini yanlışlıkla söylediğini iddia etmesi ve Mert’ten özür dilememesi izleyicileri ikiye böldü.
Stüdyoda gerilim bir anda yükselirken tüm yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.
Stüdyodaki gerginlik sosyal medyaya da sıçradı ve MasterChef takipçileri Ayten'in kararıyla adeta ikiye bölündü.
