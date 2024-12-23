MasterChef Türkiye'de ilk beyaz ceketi kazanan isim belli oldu
Artık adım adım finale koşan MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan oyunda beyaz ceketi ilk alan ve ilk finalist olarak adını yazdıran yarışmacı belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2024 sezonunda finale geri sayım başladı.
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MasterChef Türkiye'de Erim, Beyza, Onur, Semih, Eda ve Kerem dün akşam ilk beyaz ceket için yarıştı.
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MasterChef'te cekete ulaşan ilk isim Kerem oldu. Kerem bu senenin en yüksek puanı olan 51 puan ile ceketin sahibi oldu. Geride kalan 5 yarışmacı 4 gün daha yarışacak ve ceketlerini almak için ter dökecek.
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