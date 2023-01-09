MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu

Jüri üyeleri Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ve oylaması sonucunda ilk oyunda Kıvanç 26, Metin 23, Ayaz ise 18 puan aldı. Üç yarışmacı, ana yemek ile ikinci oyuna çıktı. Ana yemek tabakları değerlendirildi ve oylama yapıldı. Bu oyun sonucunda Ayaz ikinci tabağından 23 puan aldı ve toplamda 41 puana ulaştı. Metin şeflerden 23 puan aldı ve 46 puana ulaştı. Kıvanç ise ikinci tabağı ile 23 puan toplayarak 49 puan oldu.