MasterChef Türkiye'de yarışmacıyı ''diskalifiye'' eden hata! Mehmet Şef affetmedi
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ederken dün akşam bir yarışmacı diskalifiye oldu.
Düellolarda günün ikinci yemeğinde yarışmacılar arasında yer alan Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşadı.
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Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi.
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Oktay'ın kafasından damlayan terlerin yoğurduğu hamura karıştı.
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Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.
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