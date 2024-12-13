MasterChef Türkiye'deki ''torpil'' iddiası ortalığı karıştırdı
TV8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen yarışmacısı Beyza Huri Aydın bir kez daha gündemde... Ancak Beyza'yı gündeme getiren bu sefer ne bir kaza ne de bir yaralanma... MasterChef jürisinin Beyza Huri Aydın'a "torpil yaptığı" iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef yarışmasında Beyza Huri Aydın'la ilgili son iddia sosyal medyayı karıştırdı.
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Geçtiğimiz haftalarda korkunç bir mutfak kazası geçiren ve yüzüne kaynar yağ dökülen Beyza'nın MasterChef jürisi tarafından "kayırıldığı" iddia edildi.
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Eda'yla yaşadığı gerilim nedeniyle tartışma yaşayan Beyza, ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanınca torpil iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyza'nın torpilli olduğunu savundu.
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Özellikle Erim'in Beyza için "2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4" demesi ve ardından da Alper'in "Yarın da 6'da 6 yapar." demesi torpil tartışmasını alevlendirdi.
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