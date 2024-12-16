MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde olaylı eleme...
MasterChef Türkiye'de dün akşam hem haftanın yeni takımları hem de elenerek yarışmaya veda eden yarışmacı belli olurken, elenen yarışmacı "kötü yaptığı yemek" değil, düşen yemek yüzünden elendi.
Artık adım adım finale yaklaşılan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı ve ilk eleme adayı Erim oldu.
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İkinci dokunulmazlığı Mavi takım kazandı, eleme adayı ise Şirin oldu.
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Son dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazandı ve bu kez eleme adayı Alper oldu.
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Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununu kaybeden Eda haftanın son eleme adayı oldu.
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