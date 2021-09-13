MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye 2021'in 12 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.
1 / 6
MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyunlarının hepsini mavi takım kazandı. Oyunları kaybeden kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girdi.
2 / 6
MasterChef son bölümde elemeye kalan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur karşı karşıya geldi.
3 / 6
Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.
4 / 6