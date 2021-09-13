MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.