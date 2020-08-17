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  3. 17 Ağustos 2020 10:40

MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

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MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı.

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MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

KEBAP YAPTILAR Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

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MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

BENCE ÇIK GİT BURADAN Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı...

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