MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı

KEBAP YAPTILAR Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.