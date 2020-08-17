MasterChef yarışmacısı Arem’in sözleri ortalığı karıştırdı
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.
MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı.
KEBAP YAPTILAR Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.